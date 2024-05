Colégio Católico celebrou o Dia das Mães com um stripper e desencadeia críticas

Existem diferentes maneiras de celebrar o Dia das Mães em todo o mundo e não é a primeira vez que se decide homenagear as mamães com um stripper. Isso aconteceu no México, tornando-se viral e causando um escândalo no país, pois ocorreu dentro de uma escola católica.

Conforme relatado pelo Marca, os eventos ocorreram no Liceo San Agustín, onde no pátio da escola foi realizado um show de stripper para homenagear as mães dos alunos.

No convite do evento do Dia das Mães, foi especificado que a entrada era exclusiva para as mães e que os estudantes não podiam comparecer.

Pavlo Durazo, o jovem que dançou para as mães, disse: “Não sou stripper, sou dedicado à vida fitness”.

“Nenhum noticiário disse meu nome ou mostrou meu rosto, e estão me usando. Fui convidado a participar deste evento e achei muito fácil aceitar (...) Vou aproveitar essa exposição para pelo menos ganhar um pouco mais de seguidores”, afirmou o criador de conteúdo.

Mães enlouquecidas com o stripper

⚠️ PABLO DURAZO es el “bailarín” (stripper) de la fiesta del 10 de mayo en primaria católica de #Hermosillo.



Es creador de contenidos y asegura que “Ningún noticiero ha dicho su nombre ni mostrado su cara, y están utilizándome” pic.twitter.com/ODiCn1w0GL — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 9, 2024

No vídeo, é possível ver como as mulheres gritavam e tentavam tocar o homem, tudo isso diante das autoridades da escola primária, que estavam presentes no evento da mesma forma.

“As mães que têm seus filhos nessa escola vão dizer que é para isso que pagam e aguentam hahahaha”, “Uma escola privada, e não há crianças, que puritano”, “Deixe-os aproveitar, não seja invejoso”, “Senhoras lascivas que não têm isso em casa???”, “As senhoras estavam rezando o Pai Nosso hahahaha”, “Acho que é inapropriado um strip no Dia das Mães?”, são as reações nas redes sociais em relação a essa celebração.