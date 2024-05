Cachorrinho confunde bola com fogos de artifício

Cachorro brinca com fogos de artifício e viraliza no Instagram

Os cachorrinhos são seres amados pela grande maioria dos internautas; são eles que se encarregam de viralizar os vídeos que mostram as fofuras que costumam fazer. Apesar do grande número de publicações existentes, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um filhote confundiu um objeto pirotécnico com um dos seus brinquedos.

ANÚNCIO

No vídeo, com menos de 30 segundos, pode-se ver como o animal de estimação pegou o objeto e o levou para dentro de casa. Depois disso, o dono tirou os fogos de artifício, mas o peludo pegou novamente e até o colocou em sua casinha.