Aos 94 anos, nadadora australiana ainda compete com muita disposição e alegria

Dorothy Dickey, aos 94 anos, demonstra uma jovialidade impressionante sempre que entra na piscina. Após concluir uma corrida de 800 metros durante os Campeonatos Nacionais de Natação Masters em Darwin, ela confessou, com um sorriso maroto, que nadou calmamente em vez de competir.

Residindo em Melbourne, a atleta revelou que estava tão encantada com a qualidade da água e o clima perfeito que não conseguiu levar a competição a sério. “Foi a natação mais bela; a água estava fantástica, o clima estava perfeito... Não pude competir, estava tão agradável,” compartilhou ela, admitindo que seu tempo foi 17 segundos mais lento do que o esperado.

Fonte de energia e alegria

Fora das piscinas, Dorothy usa um andador para se locomover, mas na água, ela se sente completamente livre e sem dores. Durante seus treinos em Doncaster, ela explica que a ausência de pressão nas costas ao nadar é um alívio bem-vindo.

Foto: ABC Notícias - Karen Percy

Seu segredo para a vitalidade, segundo brinca, é o cloro. “Uma dose de cloro todos os dias faz um bem danado ao mundo,” diz ela, rindo. Dorothy acredita que a verdadeira chave está em encontrar e manter a motivação para continuar ativa.

Ela é um exemplo claro do impacto positivo que a natação master pode ter. Este ramo da natação permite que atletas continuem competindo após os anos escolares e tem levado Dorothy por aventuras através da Austrália e do mundo.

Há cerca de 40 anos, sua filha a convenceu a se juntar ao clube de natação local, e ela tem sido uma participante ativa desde então. “Foi a melhor coisa que eu já fiz,” afirma a nadadora, que já competiu em campeonatos mundiais em locais como Inglaterra e Tóquio.

Caroline Clarkson, presidente dos Dolphins de Doncaster, vê Dorothy como uma inspiração para outros membros do clube. “Ela é um exemplo de como é importante participar de um esporte como a natação na terceira idade,” diz Caroline.

Foto: Mike Kermode

Aos 85 anos, ela era a participante mais velha no evento Pier to Pub em Lorne, e ainda compete com um espírito incrivelmente competitivo. Aos 94 anos, Dorothy não mostra sinais de desaceleração.

Com o olhar fixo em sua próxima categoria etária, que vai dos 95 aos 99 anos, ela está determinada a continuar competindo. “Vou arrasar no próximo ano,” ela promete, com um brilho nos olhos. “Só preciso continuar até lá. Vou ver como me saio.”

Fonte: ABC News AU