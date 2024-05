Jovens se arriscam pulando na frente de caminhões

Um desafio alarmante surgiu nas redes sociais, causando preocupação entre as autoridades educacionais e civis na Colômbia. Conhecido como o ‘desafio da morte’, este perigoso jogo envolve os jovens ficarem na frente de veículos em movimento em alta velocidade e, no último momento, se desviarem da estrada para evitar serem atropelados.

As imagens deste desafio estão circulando amplamente nas redes sociais, causando grande preocupação na comunidade. De acordo com relatos, o protagonista do vídeo, cuja identidade não foi revelada, foi expulso da instituição educacional onde estudava.

As autoridades locais estão tomando medidas firmes para lidar com esse problema, colaborando de perto com a comissão de família e outros órgãos de controle.

Diante desta situação alarmante, faz-se um apelo urgente à consciência e responsabilidade dos jovens para que evitem participar em atividades tão perigosas, que não só colocam em risco suas vidas, mas também as dos outros. É crucial que sejam tomadas medidas preventivas e educativas para dissuadir os jovens de participar neste tipo de comportamentos imprudentes e potencialmente mortais.