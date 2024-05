“Sem um único livro”: inauguraram biblioteca pública com sua placa

Em 13 de dezembro de 2023, foi uma data diferente em Valledupar na Colômbia com a inauguração de uma Biblioteca Pública, obra impulsionada pelo ex-prefeito Mello Castro. No entanto, a promessa cultural logo foi manchada por uma realidade decepcionante: apenas quatro meses após a abertura, a biblioteca carecia do essencial, os livros.

A equipe do jornal El Pilón entrou na instalação e constatou a inatividade reinante desde o dia de sua abertura. Não havia eventos nem visitantes, apenas o zelador vigilante guardava um espaço desolado. A triste constatação é que em maio, a biblioteca completou cinco meses em completo abandono.

Inauguraram uma biblioteca pública sem um único livro

Diante das críticas e questionamentos, a administração municipal respondeu alegando que a obra havia sido recebida e que agora estavam em busca de fundos para equipá-la adequadamente.

A situação se torna ainda mais controversa ao lembrar o acordo municipal do Conselho de Valledupar, aprovado em junho de 2020, que estabelecia o uso exclusivo do brasão da cidade como lema institucional. Este acordo, em vigor desde 1 de janeiro de 2023, proibia que as obras iniciadas a partir dessa data exibissem o logotipo da administração em exercício, optando, em vez disso, por símbolos representativos do município.

No entanto, o ex-prefeito Castro desafiou este acordo ao colocar uma placa com seu nome e slogan pessoal na biblioteca recém-inaugurada, "Valledupar em ordem". Assim, a instituição carece de livros, mas ostenta uma placa que desafia abertamente a normativa municipal.

Atualmente, a comunidade espera respostas e ações concretas para remediar este lamentável estado de abandono que este lugar, que deveria ser um local de encontro cultural nesta capital, se encontra.