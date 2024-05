Mulher perde braços e pernas após dar à luz a gêmeos; entenda a história

Imagem: The SunTrue Life Stories

Khedidja Teape, uma mulher de 29 anos moradora da Inglaterra teve os membros amputados após dar à luz a gêmeos no final de 2023. Ela precisou amputar as pernas, o braço esquerdo, uma mão e dedos após desenvolver uma sepse.

Em entrevista ao site ‘The Sun’, a empresária revelou que a gravidez não era planejada. Segundo Teape, seu caso serve de alerta para informar sobre os perigos da doença, que pode ser desenvolvida no pós-parto.

Khedidja já era mãe de uma menina e um menino, quando descobriu a nova gravidez em 2023.

“A gravidez correu bem e, faltando três semanas para o parto, fizemos um chá de bebê com a família e amigos. Eu estava animada com a chegada dos gêmeos, mais uma menina e um menino”, disse ela ao jornal.

O parto aconteceu em abril de 2023, de forma ‘lenta’ e ‘natural’. “Olhei para o bebê e disse ‘consegui’. Zakari e Zalaysia eram lindos e mal podia esperar para apresentá-los aos irmãos”, explica a mulher.

Primeiros sintomas

A empresária e os bebês receberam alta no dia seguinte e, chegando em casa, ela começou a sentir fortes dores no estômago enquanto amamentava os recém-nascidos. Ela então foi levada novamente ao mesmo hospital em que deu à luz.

O quadro foi considerado grave, sua pressão estava baixa enquanto a frequência cardíaca estava alta. Os médicos então detectaram inflamações provenientes do nascimento dos gêmeos.

“O médico me disse que eu poderia estar com um abscesso no útero e que precisariam fazer uma cirurgia para drená-lo. Tudo aconteceu muito rápido. Quando eu percebi, estava em uma sala de cirurgia”.

Quase morte e amputação

Após acordar, seu marido explicou que havia acontecido uma infecção que se transformou na sepse pós-parto. De acordo com um médico, caso ela não tivesse solicitado uma ambulância, ela não iria sobreviver.

Khedidja Teape ainda ficou incapaz de se comunicar e passou a ter alucinações. Os profissionais de saúde chegaram a achar que a sepse teria afetado ao cérebro, mas tempo depois ela se recuperou. Mesmo assim, os membros da mulher precisaram ser amputados.

“Conheci outros amputados em um centro de reabilitação. Eles me ajudaram a me sentir melhor e me disseram que a minha vida não ia parar. Fiquei um pouco otimista depois disso. Quando acordei da cirurgia, não sentia nada. Fiquei feliz por ter acordado e sobrevivido.”

“Minha vida pode ter virado de cabeça para baixo, mas, pelo menos, meus filhos ainda tem uma mãe. Quero que haja uma conscientização maior sobre a sepse”, finalizou.