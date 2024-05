Maternidade e missão: mãe que teve gêmeos com Síndrome de Down celebra primeiro Dia das Mães

Caroline sempre sonhou com a maternidade, e após seis anos de tentativas e tratamentos de fertilidade com seu marido, a notícia da gravidez de gêmeos trouxe uma imensa alegria.

No entanto, o diagnóstico de síndrome de Down só foi confirmado após o nascimento dos meninos, Caio e Davi, em um parto prematuro que revelou essa realidade inesperada. Apesar do choque inicial, a mãe encarou a situação com coragem e determinação, compreendendo que essa seria sua grande missão de vida.

Desde o diagnóstico, Caroline mergulhou no universo da síndrome de Down, buscando informações e conectando-se com especialistas para garantir que seus filhos recebessem o melhor suporte possível.

Abandonando sua carreira na área administrativa para se dedicar integralmente ao cuidado dos gêmeos, ela se tornou uma mãe full-time, focada em proporcionar uma rotina que estimulasse o desenvolvimento cognitivo e físico de Caio e Davi.

O dia a dia de uma mãe dedicada

Com a descoberta das necessidades especiais dos filhos, Caroline ajustou completamente sua rotina. A agenda diária é repleta de consultas médicas, terapias e atividades específicas, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, essenciais para o desenvolvimento dos meninos.

Foto: Arquivo pessoal

Sua vida é um exemplo claro de dedicação e amor incondicional, enfrentando os desafios de criar dois filhos com necessidades especiais, mas também celebrando cada pequena conquista com alegria e gratidão.

Caroline também se tornou uma voz ativa na comunidade, utilizando as redes sociais para compartilhar sua experiência e promover a inclusão.

Ela fala sobre os desafios e as alegrias da maternidade atípica, buscando desmistificar e informar sobre a síndrome de Down, além de oferecer suporte a outras famílias que enfrentam situações semelhantes.

