Dentista tem Dia das Mães especial após transplante cardíaco da filha

Michelle, uma dentista dedicada, encontrou sua vida e de sua família transformada após sua filha Lavínia, então com apenas seis meses, ser diagnosticada com miocardiopatia hipertrófica, uma doença que causa espessamento do músculo cardíaco e complica a circulação sanguínea.

A batalha de Lavínia com esta condição grave levou a família de Minas Gerais para São Paulo em busca de tratamento adequado, culminando em um transplante de coração quando a menina tinha 11 anos.

Desde o diagnóstico, Michelle deixou sua carreira e se dedicou integralmente ao cuidado da filha. A situação da família se tornou ainda mais desafiadora após Lavínia sofrer uma parada cardíaca enquanto assistia TV, sem qualquer esforço físico, um evento que acelerou a necessidade de um transplante cardíaco.

A família então se mudou para São Paulo para estar mais perto do médico responsável pelo caso, Dr. Gustavo Foronda, um movimento que simbolizava a luta contínua pela vida da garotinha.

O primeiro Dia das Mães com o coração transplantado

Após a bem-sucedida cirurgia de transplante, realizada no dia 30 de maio de 2023, a vida de Lavínia mudou radicalmente.

Ela, que antes tinha restrições severas de atividades físicas devido aos frequentes desmaios e riscos associados à sua condição, agora desfruta de uma infância normal. Pode correr, pular e até nadar, atividades antes impensáveis para ela.

Este Dia das Mães foi particularmente especial para Michelle, que celebrou não só a saúde renovada de sua filha, mas também a extraordinária jornada que ambas percorreram.

A mãe expressa profunda gratidão a Deus e à família do doador, cujo gesto de amor possibilitou que Lavínia tivesse uma segunda chance na vida.

Ela também destaca a importância da conscientização sobre a doação de órgãos, tema pelo qual Lavínia se tornou uma porta-voz mirim, incentivando a doação através de campanhas ainda quando era mais nova.

A história de Lavínia e Michelle é um testemunho do poder da esperança e da fé, e de como a generosidade humana pode transformar vidas. É uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a persistência e o amor podem abrir caminho para novos começos.

