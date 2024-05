Bem humorada, mulher de 92 anos desafia golpistas que tentam enganá-la em ligações telefônicas

Em uma época onde as ligações fraudulentas se tornaram um problema diário para muitos, especialmente para os idosos, uma senhora de 92 anos deu um grande exemplo de como lidar com essa questão com astúcia e uma pitada de humor.

Essa mulher, carinhosamente chamada de “Bumma”, transformou uma situação irritante e potencialmente perigosa em uma oportunidade de se entreter e desafiar os golpistas que tentavam enganá-la.

A idosa começou a receber várias chamadas de pessoas tentando aplicar golpes diversos, desde falsos alertas de vírus em seu computador até promessas de grandes prêmios em sorteios que ela nunca havia participado.

Ao invés de simplesmente desligar ou ignorar essas chamadas, Bumma decidiu que iria se divertir às custas dos golpistas.

Estratégias criativas para desconcertar golpistas

Sua técnica favorita era usar respostas absurdas ou completamente fora de contexto. Em uma ocasião memorável, quando um golpista insistiu que ela havia ganhado um grande prêmio em dinheiro, Bumma respondeu, com toda a seriedade, que não precisava do dinheiro porque estava prestes a ser “arrebatada”.

Reprodução

Esta resposta não apenas confundiu o golpista, mas também encerrou a chamada de forma abrupta e hilária.

Além de usar o humor como defesa, ela também adotou uma postura proativa em aprender sobre os diferentes tipos de golpes para estar sempre preparada.

Bumma passou a compartilhar suas experiências com amigos e familiares, tornando-se uma espécie de embaixadora informal na luta contra os golpistas, enfatizando a importância de permanecer alerta e desconfiado com chamadas inesperadas que pareçam boas demais para ser verdade.

Este espírito indomável e abordagem inovadora não apenas a protegeram, mas também serviram como um lembrete valioso de que o conhecimento e o humor são ferramentas poderosas no combate ao crime cibernético.

A história é um exemplo brilhante de resiliência e inteligência, provando que, às vezes, a melhor defesa é uma boa dose de perspicácia e um senso de humor aguçado.

Fonte: New York Post