Mulher luta pela vida depois de beber um café cheio de insetos

Uma mulher luta pela vida depois de beber um café de uma máquina de venda automática no aeroporto de Mallorca, na Espanha, que estava cheio de insetos. Com 21 anos, ela trabalha para uma companhia aérea. Ela estava tentando saciar sua sede quando comprou a bebida de uma máquina de venda automática no aeroporto de Son Sant Joan, perto da capital, Palma, de acordo com relatos da mídia internacional.

Quando a mulher começou a beber o café, notou que tinha um sabor estranho e, ao olhar mais de perto para a xícara, viu que havia uma multidão de insetos dentro dela, conforme relatado pelo Ultima Hora.

Depois, entrou em choque anafilático, fazendo com que seu rosto começasse a inchar e sua garganta se fechar, lutando para conseguir respirar.

Imagem: Últimas Noticias

A mulher foi rapidamente levada ao hospital, onde, de acordo com relatórios preliminares, passou 36 horas em uma UTI antes de receber alta hoje. O incidente, que ocorreu na segunda-feira, 22 de abril, também fez com que a mulher desenvolvesse 'várias inflamações' na pele.

Os serviços de saúde do aeroporto, antes de ser levada às pressas para uma clínica em Palma, deram-lhe adrenalina e outros medicamentos. Sua família apresentou uma queixa contra o aeroporto à Polícia Nacional, de acordo com a fonte citada.

Sobre os insetos

O relatório do meio espanhol afirma que a presença de insetos na xícara de café, poderia ser um possível crime contra a saúde pública, devido às lesões imprudentes. Os familiares também revelaram que a máquina, que agora foi fechada, estava claramente mal mantida pelo pessoal do aeroporto.