Mulher joga prato de comida em homem que estava sendo rude com os garçons

Um registro chamativo se tornou viral nas redes sociais durante a manhã desta terça-feira, no qual se vê uma mulher lançando um prato em um sujeito por tratar mal os garçons do restaurante onde estavam.

De acordo com a protagonista da ação, tudo aconteceu porque “ele tratou mal o garçom o tempo todo, foi dito a ele de maneira amigável (para ficar calmo), para parar de fazer um escândalo e começou a me tratar mal porque pedi a ele para se calar, que queríamos comer em paz”.

Até que não aguentou mais os maus modos do homem, então, “quando ele começou a me insultar, eu me levantei e joguei o prato nele. As pessoas dizem que ele não disse nada, (mas) ele me ameaçou dizendo que ia me bater”, conforme relata o portal digital Valparaíso Informa.

