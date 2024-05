Mãe exige que a filha pague por seus serviços após se oferecer para cozinhar no casamento

Uma mãe foi extremamente criticada ao realizar um desabafo no Reddit. Segundo ela, além de ganhar toda a comida de sua festa de casamento como um presente, a filha ainda está exigindo determinados tipos de alimentos.

Sem se identificar, a mulher explica que sempre gostou muito de cozinhar e que disse a todos os filhos que, quando eles fossem se casar, ficaria feliz em preparar a comida da festa caso eles tivessem um casamento pequeno. No entanto, agora que uma de suas filhas está prestes a casar, ela pode estar mudando de ideia sobre sua decisão.

“Eles terão uma festa para 47 convidados e eu me ofereci para fazer a comida e disse que vou preparar alguma carne ou uma Jambalaya com biscoitos de jalapeño. Minha filha e seu noivo se ofereceram para comprar todos os ingredientes para os preparos”.

“Recentemente minha filha mandou uma lista com algumas outras receitas e eu a questionei sobre o motivo disso. Ela disse que gostaria de adicionar um ou dois pratos sem pimenta na lista de pratos servidos no casamento porque a família do noivo precisava comer algo e eles não comem nada apimentado. Eu sei que o noivo dela não aguenta comer minha comida sem ficar extremamente vermelho, mas não pensei que toda a família fosse assim. Minha filha explicou que o pai dele tem problemas sérios de gastrite e que eles são sempre cuidadosos com o excesso de pimenta na comida”.

Ela foi extremamente criticada

Segundo a mulher, assim que soube o motivo pelo qual a filha compartilhou outras receitas com ela sua reação imediata foi dizer que a jovem sabia desde o princípio o que seria servido no casamento, mas a filha rebateu dizendo que a mãe estava tornando o jantar algo sobre suas habilidades culinárias e não sobre celebrar os noivos.

“Eu me cansei e disse a ela que vou fazer os pratos extra, mas que se ela vai me tratar como um serviço de buffet vai ter que pagar por toda preparação e trabalhos extra que eu vou ter. Minha filha disse que presentes deveriam ser aquilo que a pessoa presenteada deseja receber e que se teria que pagar pela comida ela preferia contratar um buffet”.

“Eu esperava que ela iria se acalmar e vir falar comigo sobre o pagamento extra, mas soube pelo meu filho mais novo que ela e o noivo estão fechando a festa com um serviço de buffet. Errei ao pedir pagamento pelo preparo dos pratos a mais?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela errou feio ao agir desta forma.

“Você está extremamente errada ao afirmar que só vai fazer comida apimentada mesmo sabendo que um dos principais convidados não vai poder comer! Ter certeza de que todos serão bem servidos é uma cortesia. Foi falta de consideração da sua parte”, comentou uma pessoa.

“Geralmente o cardápio de um casamento é definido pelos noivos. Sua filha não está errada na atitude dela e eles decidiram apenas seguir em uma direção na qual podem confiar”, finalizou outra.