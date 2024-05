Cruzeiro chega ao porto de Nova York com o cadáver de uma baleia de 13 metros na proa

Um cruzeiro entrou em um porto da cidade de Nova York com o cadáver de uma baleia de 13 metros de comprimento na proa, informaram autoridades marítimas.

A baleia, identificada como um exemplar da espécie sei, ficou presa na proa do navio quando este chegou ao porto de Brooklyn no sábado, disse Andrea Gomez, porta-voz de pesca da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.

Um porta-voz da empresa de cruzeiros MSC Cruzeiros disse que a baleia foi avistada no MSC Meraviglia, que atracou em Brooklyn antes de navegar para portos de Nova Inglaterra e Canadá.

"Os funcionários da empresa afirmaram em comunicado que já notificaram imediatamente as autoridades competentes, que já estão examinando a baleia."

"Estamos profundamente entristecidos com a perda de qualquer vida marinha", disseram os funcionários, acrescentando que a MSC Cruzeiros, com sede em Genebra, cumpre todas as normas de proteção de baleias, como modificar seus itinerários para evitar colisões com esses animais.

O cadáver da baleia foi levado para Sandy Hook, Nova Jersey, e rebocado para a costa para facilitar o acesso da equipe e realizar uma necropsia, informou Gomez.

A necropsia, que é uma autópsia realizada em um animal, foi feita na terça-feira, disse Gomez. As amostras obtidas da baleia ajudarão os biólogos a determinar se ela já estava morta quando foi atingida pelo barco.

As baleias Sei, uma espécie em perigo de extinção, são frequentemente avistadas em águas profundas, longe da costa, disse Gomez. Elas são uma das maiores espécies de baleias e são protegidas internacionalmente.