Corações solitários procuraram o amor a dez mil metros de altura

O avião decolou de Vnukovo. Durante o voo, a aeronave ‘desenhou’ simbolicamente no céu das regiões de Yaroslavl, Vologda e Kostroma um coração gigante com um raio de cerca de 120 quilômetros. O voo incomum em homenagem ao Ano da Família foi organizado pela Pobeda Airlines e o serviço de namoro online Mamba. O apresentador Vladimir Markoni atuou como Cupido a bordo.

"Gostei dos nossos passageiros, todos são muito brilhantes, inteligentes e divertidos", declarou ao Metro. "As aeromoças, muito bonitas, pela primeira vez na minha vida me deixaram falar pelo microfone através do qual se comunicam com os passageiros. A sensação era que estávamos todos em uma festa incomum com o propósito de nos conhecermos e passar um tempo interessante".

O formato de ‘conversas rápidas’, ou speeddating, não permitia que os passageiros se conhecessem bem: as pessoas se moviam rapidamente para os assentos vizinhos, então era importante impressionar as pessoas imediatamente e fazê-las sentir o coração acelerar. E embora o céu tenha reunido Anastasia com cinco possíveis pretendentes, não houve atração mútua, nem combinação, com nenhum deles.

"A pessoa era muito diferente, em idade e mentalidade", conta ao Metro. "No início, encontrei um jovem que se comportava de forma estranha, queria me afastar dele o mais rápido possível. Era agradável falar com os outros, mas ninguém me chamou a atenção".

Nastya acha que o evento não tinha alcance: só havia condições incomuns, e pelo menos deveria ter havido algum programa de entretenimento.

No entanto, Roman Gritsenko, ex-participante do reality show ‘House-2′, ficou satisfeito. Ele seduziu ativamente as garotas na esperança de conseguir sua dose de amor.

“Foi realmente ótimo. Com uma das garotas, começamos a conversar: tínhamos situações semelhantes em relacionamentos anteriores, e com outra simplesmente captamos umas vibrações comuns incríveis”.

Yulia estava no voo como fotógrafa. Sua tarefa era simples: capturar as emoções dos participantes. O que mais a divertiu foi o cara que estava dando uma tangerina, um doce ou um pacote de gomas para cada garota com quem conversava.

O casal mais inesperado foi formado pelo jovem Kirill e a aeromoça Elizabeth. A bela aeromoça se apaixonou imediatamente pelo participante do voo incomum, e ele foi persistente.

“Elizabeth é uma garota muito espetacular, eu gostei dela imediatamente. Concordamos em nos encontrar, mas não em um cenário de ‘encontros rápidos’ - Kirill contou sobre seu sucesso”.

Doze casais foram formados durante o voo. Alguns deles tiveram um segundo encontro após o pouso.