“A cerveja consagra?” Freiras são pegas bebendo cerveja em uma Viagem de ônibus

Com o tempo, as redes sociais se tornaram uma das principais fontes de informação para ficar a par do que está acontecendo em diferentes setores da sociedade, sendo parte fundamental e o melhor aliado da imediatez. Assim como são usadas para assuntos informativos, também são utilizadas para compartilhar conteúdo de entretenimento e conteúdo viral que os usuários das redes sociais vão percebendo em seu dia a dia.

Freiras foram pegas tomando cerveja em plena viagem de ônibus

No que diz respeito ao conteúdo de entretenimento, é o que mais abunda nas redes sociais como o TikTok, uma vez que o seu formato de vídeo permite uma maior dinâmica do conteúdo. Dentro desse mar de conteúdo de lazer, nas últimas horas os próprios internautas publicaram um vídeo onde se vê umas freiras bebendo cerveja dentro de um ônibus de turismo.

Pelo que se pode observar, as freiras são colombianas devido à marca da cerveja que estavam consumindo. E como sempre, as reações na seção de comentários não se fizeram esperar com "Já estão coroando", "Se Jesus transformou água em vinho, por que elas não podem beber cerveja?", "Elas podem beber, o que não podem é ficar bêbadas". Além disso, muitos reagiram com emojis de surpresa e riso devido ao que estavam observando. Longe de perceberem que estavam sendo gravadas, as freiras parecem bastante confortáveis compartilhando a 'amarga' no meio da conversa que estavam tendo.

As freiras podem beber álcool?

De acordo com o portal religioso Catholic.net, eles mencionam "Beba na medida em que seu comportamento permita que você continue amando a Deus (...) Beber para passar um tempo agradável com os amigos, para saborear uma boa refeição, para celebrar um evento feliz nunca será pecado. Seu abuso é o que constitui uma ofensa a Deus".