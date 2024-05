Um exemplo completo: criam torneio de futebol para maiores de 70 anos

“Rapazes, nunca deixem de amar este lindo esporte que é o futebol. Seria ótimo se chegassem à nossa idade com a mesma vontade de entrar em campo para chutar uma bola”, disse há alguns dias um jogador veterano, com 77 anos, a um grupo de jovens que se preparavam para disputar uma partida em um dos torneios realizados no complexo Sansón Radical Lerou, em Huechuraba no Chile, onde funciona, entre outras, a Liga Unida de Fútbol, a Liga LUF.”

"Olhem, comentou essa pessoa, aquele senhor baixinho ali tem 84 anos e o magrinho mais adiante completou 86 e ainda têm ânimo e força para brincar."

"Sim, respondeu um dos rapazes, estávamos falando sobre isso. Tomara que quando chegarmos a essa idade ainda tenhamos vontade de jogar bola."

Há alguns meses, nasceu um torneio para maiores de 70 anos, todos eles membros de algum clube da LUF, incluindo uma equipe - Os Trovadores 70 -, vinda de outra liga, que já realizou seu primeiro campeonato - o de Abertura - com uma participação considerável e um espírito invejável.

Todos os sábados, às 10:00 da manhã, com documento de identidade em mãos - para certificar que tem 70 anos ou mais -, cerca de 90 entusiastas jogadores de futebol se entregam totalmente para disputar uma partida de futebol. As regras? As mesmas que todos conhecem e que se aplicam às outras categorias, Júnior, Sênior, Súper Sênior, Dourada, Diamante e Platina, mas com um acréscimo: discussões, empurrões e rasteiras são proibidos. O fair play deve prevalecer. O jogo é para se divertir, principalmente.

Seis equipes protagonizaram o primeiro torneio, organizado com muito esforço, mas com grande entusiasmo. O campeão foi o Rayos y Centellas, com jogadores que abandonaram a série Platino para se juntarem à de Zafiros, além de alguns que vieram de outros clubes. Atrás deles ficaram Los Libertadores, Trovadores 70, Real Las Condes, Naranja Mecânica e Nino Landa. Também participou o Chileno Árabe - onde se destacam José "Coto" Acevedo e Juan Ubilla, ex-profissionais -, mas apenas jogando amistosos.

Agora eles estão se preparando para o Clausura, onde esperam que outros times se juntem.

Ah, o mais importante, depois da jornada de futebol vem o que chamam de “terceiro tempo”. Lá, no cassino, não há mais reservas, todos são titulares.