Mulher realiza sonho do pai falecido transformando van em motorhome para viajar pelo mundo

O sonho de transformar uma van em um motorhome passou de pai para filha. Thays Abrantes, com seu marido Léo Rente, deu continuidade ao projeto idealizado por seu pai, José Reis, que morreu subitamente de um infarto dias após a primeira viagem com a família no veículo.

O modelo escolhido por José foi uma Sprinter 313, ano 2008. Ele pesquisou meticulosamente cada detalhe e estava animado com a nova aquisição, mas um diagnóstico de câncer de próstata fez com que ele abandonasse o projeto temporariamente.

Ao pensar em vender a van, Thays decidiu assumir o plano e reformou o veículo ao lado do pai. Poder realizar o sonho dele ainda em vida foi um marco, e agora ela pretende viajar o mundo no motorhome.

Reforma e realização de um sonho

O casal, que vive em São José dos Campos, São Paulo, não queria ver o sonho de José desmoronar. “Eu falei que queria comprar, disse que íamos montar, viajar juntos e tal. Ele ficou super empolgado porque, de alguma forma, o sonho dele ia se concretizar”, contou Thays.

A reforma foi feita no quintal da casa do pai, para que ele pudesse acompanhar todo o processo.

Foto: reprodução/arquivo pessoal

“Ficava o dia inteiro vendo a gente fazendo as coisas no quintal, emprestava ferramentas para a gente, dava dicas, ensinava as coisas. Ele participou desse processo todo”, relembra.

Depois de dez meses de trabalho árduo, o motorhome finalmente ficou pronto. Já recuperado do câncer, José fez sua primeira viagem no veículo com sua esposa, a filha e o genro. O destino foi São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, para um camping.

Uma despedida inesquecível

Na semana seguinte à viagem, José faleceu inesperadamente. Thays recorda com emoção: “Foi muito emocionante poder se despedir dele dessa forma, viajando, como ele queria. Valeu cada segundo”.

Apesar da perda, José deixou um legado de amor e determinação, além de uma paixão pelo motorhome que agora motiva Thays a seguir viajando pelo mundo com sua “casa sobre rodas”.

Ela sempre gostou de viajar, mas agora cada aventura no motorhome tem um significado ainda mais especial.

Nos próximos meses, a família de Thays crescerá, com a chegada da filha, prevista para nascer em julho.

A pequena acompanhará os pais nas futuras aventuras pelo mundo. A história de José é de inspiração e resiliência, lembrando-nos de valorizar cada momento com nossos entes queridos.

Fonte: G1