Modelo escondeu por 12 anos que era surda: tinha que ler os lábios de fotógrafos e diretores

“O modelar representava um novo capítulo na minha vida; eu queria me redefinir. Pensei que esconder meus aparelhos auditivos me faria mais bem-sucedida como modelo. Ia às audições com o cabelo solto, porque nunca tinha visto modelos usando aparelhos auditivos. Nas sessões de fotos, rapidamente tirava os aparelhos auditivos e os guardava na minha bolsa; eu realmente os odiava”, confessou ao veículo britânico.

Após cinco anos na indústria da moda, Georgia decidiu entrar na atuação, inclusive aparecendo em filmes como ‘Bridget Jones’ Baby’ e ‘Mulher Maravilha: 1984′.

"Esconder minha deficiência tem sido uma das coisas mais exaustivas que já fiz na minha vida, mas estou muito animada para começar minha nova vida", disse a modelo.

Ele acrescentou que "as pessoas provavelmente olham para mim e pensam 'modelo loira alta que não tem nenhum problema', mas quero mostrar às pessoas que a deficiência não tem uma aparência específica", enfatizou.

"As pessoas surdas já sofrem de algo chamado 'fadiga da surdez', porque precisamos de mais capacidade cerebral para ouvir o que as pessoas dizem (...) Estava me esforçando ao máximo, tentando esconder esse meu segredo", disse, ao mesmo tempo que indicou que desde que revelou sua condição, não fez mais nenhum trabalho como modelo ou atriz.