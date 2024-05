Jovem esmaga menina ao gravar vídeo para o TikTok

O TikTok é um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este site para desfrutar das gravações de curta duração que acabam acumulando muitas reproduções. Alguns jovens compartilham constantemente clipes com o objetivo de se tornarem virais, mas há algum perigo em fazer vídeos?

Embora existam muitas histórias que narram os acidentes que ocorreram ao fazer TikToks, nas últimas horas começou a se popularizar o momento em que um par de amigas viveu um terrível acidente ao tentar documentar uma bela lembrança.

Nas imagens, de apenas 7 segundos, vemos como as envolvidas tentaram fazer uma transição, popular no site, para depois sair em um parque; infelizmente, ao caminhar para trás, uma das mulheres bateu no carrinho de uma menina que passava pelo local.

A gravação termina com uma das amigas no chão, mas não se nota nenhuma lesão na criança. Até o momento, o vídeo dos acontecimentos tem mais de 17 milhões de visualizações, onde se podem ler comentários como “eles pensaram que iria dar certo, mas saiu lendário”, “Estava tendo um domingo horrível e me fizeram chorar de rir HAHAHA”, “o que me preocupa é o que a menina viu xd” ou “a menina: ‘caramba, não me deixaram dirigir em paz e eu estava tão feliz’”.