Homem que se passava por sorveteiro e carregava cocaína em freezers foi preso

Parece que os criminosos continuam a encontrar maneiras de agir no departamento de Cundinamarca na Colombia, pois nas últimas horas um sujeito foi preso por se fazer passar por vendedor de sorvetes em Soacha, mas na realidade era traficante de drogas e carregava a droga dentro de caixas de isopor.

ANÚNCIO

O sujeito escondia mais de dois quilos nas caixas de isopor e foi descoberto porque tinha um fundo falso na caixa, ou seja, na parte de cima mostrava os sorvetes e na parte de baixo escondia a droga.

As autoridades tinham este sujeito na mira porque ele se deslocava em um veículo particular onde transportava drogas, então as autoridades solicitaram uma revista e descobriram o fundo falso onde o homem escondia mais de dois quilos de cocaína.

"Esta pessoa usava a fachada de vendedor de sorvetes e camuflava substâncias psicoativas para transportá-las em grandes quantidades em uma geladeira com fundo falso. Apreendemos dois quilos de base de cocaína e um veículo no qual ele se deslocava por Soacha", informou o coronel Carlos Potes, comandante da Polícia de Soacha.

O homem foi colocado à disposição das autoridades competentes para sua judicialização. As autoridades indicaram que continuam trabalhando para garantir a segurança da comunidade em Soacha.