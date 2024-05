Garotinha de 11 anos confecciona bandanas para animais de abrigo e ajuda na adoção

Malia Martinez, uma menina de 11 anos, está usando suas habilidades em costura para confeccionar bandanas para animais de abrigo.

O objetivo é deixar os cães mais fofinhos, tornando-os mais atrativos para possíveis adotantes. A ideia surgiu depois que sua cadela, Jada, faleceu. Sem poder ter animais no condomínio onde vive, ela começou a visitar abrigos frequentemente.

“Quando os vejo no abrigo, é meio triste”, diz Malia. “Talvez isso faça as pessoas pensarem: ‘Oh, esses cachorros são muito fofos, talvez eu possa adotá-los’”.

Além de doar as bandanas para os abrigos, ela também vende os acessórios em eventos e direciona toda a arrecadação para ajudar os animais.

Aprendendo com a vovó e ajudando os animais

Moradora de Westport, nos Estados Unidos, Malia aprendeu a costurar recentemente, após ganhar um vale-presente de Natal para aulas de costura.

Desde então, passa a maior parte do tempo na casa da avó, que a ajuda a aperfeiçoar suas habilidades com linhas e agulhas.

“Minha mãe corta o tecido para ela, monitora e ajuda quando é preciso passar o tecido”, explica Crystal Martinez, mãe de Malia. Com a supervisão e apoio da avó, a pequena tem se dedicado à produção de lenços e bandanas para seus amigos de quatro patas.

Um futuro melhor para os animais

Malia chama sua pequena empresa de “Costura Criativa por Malia” e tem usado as redes sociais para divulgar seu projeto. Ela já criou inúmeras peças, mas tem focado na produção de lenços para os animais de abrigo.

A menina passou semanas confeccionando dezenas de bandanas de diferentes cores e estilos. “Ela se envolve em muitas coisas, mas quando se trata de cuidar e ajudar, ela coloca o coração nisso”, afirma Crystal.

O objetivo de Malia é que o negócio prospere para poder ajudar o maior número possível de animais.

Ela está empenhada em garantir que os animais recebam amor, carinho e que sejam adotados por famílias que lhes deem um lar acolhedor.

As bandanas ocupam um cômodo inteiro na casa, com vários estilos e tamanhos. “Eles ficaram felizes e muito agradecidos, o que me fez sentir muito bem por dentro”, diz Malia. “Fico feliz em ver como isso impactou as pessoas e os cães”.

Seu esforço já teve um impacto positivo na vida de muitos animais, ajudando-os a encontrar lares permanentes. Com o apoio de sua avó e mãe, ela continua criando novas peças, sempre pensando no bem-estar dos bichinhos.

