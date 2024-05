Estudante universitário não teve tempo de se trocar e fez o exame vestido de palhaço

Um jovem universitário na Guatemala se tornou um exemplo para o mundo, trabalhando como palhaço em diferentes eventos e, para um exame, não teve tempo de se trocar e foi para a sala de aula caracterizado. Isso aconteceu após sua performance em um show do Dia das Mães.

"O Palhaço Poquito" compartilhou em sua conta do TikTok uma imagem em que aparece sentado na sala, completamente vestido e maquiado de palhaço, enquanto fazia uma prova.

“Naquele dia, eu tinha um show do Dia das Mães e o exame era às 5:30 da tarde e eu cheguei às 6 da tarde. Eu parei na porta e todas as colegas e o professor viraram para olhar”, relatou o protagonista da história.

O jovem palhaço explicou que está estudando a licenciatura em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade de San Carlos de Guatemala.

Ele então apontou que permitiram que ele entrasse na sala e ele acabou passando no exame. "Passei no exame. Passa com quarenta e eu passei com vinte... A verdade, a metade, o resto é vaidade", destacou entre risadas.

Eles aplaudiram o palhaço

Nas redes sociais, elogiaram a atitude do aluno, que apesar de estar caracterizado como seu personagem profissional, mesmo assim compareceu às aulas para fazer a prova.

"Parabéns porque poucas pessoas fazem o que você faz", "Me deu muita ternura", "Como foi no exame?", "Exame surpresa"; "Parabéns. Nem sempre se vive do estudado. Mas você é uma pessoa que se prepara na vida para qualquer situação que precise enfrentar, será um bom advogado", "É bonito ver como mesmo assim continuam se superando apesar das circunstâncias", "Inspiração total", "Assim foi minha cara quando o professor me pegou colando" e "Eu que passei o semestre todo contando piadas na prova final"; são alguns dos comentários que deixaram para ele.