‘Acidente ou terrorismo?’ Ônibus sem controle cai em rio na Rússia com 20 passageiros a bordo

A polícia de São Petersburgo, na Rússia, prendeu o motorista do ônibus que aparece em um vídeo de câmera de segurança totalmente fora de controle e cai de uma ponte sobre um canal com 20 passageiros a bordo.

O acidente ocorreu na última sexta-feira e a principal pergunta dos internautas que viram as imagens pelas redes sociais continua sendo: foi um acidente ou foi de propósito?

A pergunta faz sentido, já que as imagens do coletivo que percorre as ruas às margens do rio Moika mostram que ele não estava em alta velocidade, mas invade a calçada, faz uma curva fechada para o lado da contramão da pista e chega a bater em outro carro, antes de cair no canal.

O ônibus chega a quebrar a barreira de proteção antes de cair no rio e tudo indica que em nenhum momento o motorista tentou frear o coletivo ou desviar da rota que levava às águas.

Três pessoas morreram no acidente e outras seis foram internadas em estado grave, segundo o serviço de emergência da cidade de São Petersburgo. As causas das mortes não foram confirmadas, mas estima-se que tenham morrido por hipotermia, já que a temperatura da água nesta época do ano oscila entorno de 2º C.

O ônibus ficou totalmente submerso, mas os demais passageiros foram retirados sem maiores ferimentos, apresentando apenas sinais de hipotermia.