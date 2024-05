Um gatinho encontrado durante uma revista em uma prisão

Um gatinho roubou a cena durante uma revista na penitenciária no Peru. O Instituto Nacional Penitenciário (INPE) informou através de sua conta no Twitter que o gatinho de sete meses, encontrado durante a revista realizada pelo pessoal da Polícia Nacional, Ministério Público e INPE, está em bom estado.

Sabe-se que o felino teria estado vivendo na prisão sob os cuidados dos detentos. Sua imagem se tornou viral ao sair nos braços de um dos presos e a instituição fez um vídeo dele.

"Sim, sou eu. Talvez esteja se perguntando como cheguei aqui. Sou Sony e moro na penitenciária de Ancon I, não cometi crimes. Estou bem, fiquem tranquilos. Não encontraram objetos proibidos comigo e não serei transferido para outra prisão", é o que se ouve no vídeo onde ele aparece com uma fita vermelha no pescoço.

Esta publicação foi feita diante da preocupação dos usuários sobre o destino do gatinho, as autoridades informaram que, para tranquilidade de todos os interessados, “informamos que o gato da prisão está em perfeito estado. Apresentamos Sony, um gatinho de 7 meses que tem muito a contar”.

“Enquanto o Michi estiver bem, nada mais importa”, “Laranja é o novo gato”, “Eu te amo muito, gatinho injustamente preso”, “Esterilize, desparasite e mantenha as vacinas em dia, por favor, posse responsável” são alguns dos comentários que são lidos nas redes sociais sobre o gatinho que chamou a atenção durante uma revista”.