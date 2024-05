Pessoas em situação de rua morrem queimadas dentro de bueiro

Duas pessoas aparentemente em situação de rua perderam a vida de forma terrível depois que, dentro de um bueiro, um incêndio devastador tirou a vida das vítimas no México, enquanto outras duas ficaram gravemente feridas e intoxicadas pela fumaça gerada no sinistro.

ANÚNCIO

Os falecidos, um homem e uma mulher, ficaram carbonizados dentro do esgoto, vítimas tanto do incêndio como do monóxido de carbono gerado pela fumaça. Os outros dois feridos foram levados de urgência para um hospital para receber cuidados médicos, lutando para sobreviver à tragédia.

José Luis Morales, jornalista, compartilhou nas redes sociais vídeos impactantes do incidente; em um deles, era possível ver uma enorme coluna de fumaça saindo do bueiro, enquanto em outro mostrava a resposta dos serviços de emergência diante da situação angustiante. Horas mais tarde, a polícia descobriu os corpos carbonizados dos indigentes no local do incêndio.

De acordo com os relatórios preliminares, as quatro pessoas entraram no bueiro com a intenção de roubar o fio de cobre, no entanto, um movimento inadvertido que gerou uma faísca desencadeou um incêndio violento, impedindo que conseguissem escapar das chamas.

“Do bueiro na avenida saía fumaça desde a madrugada. Horas depois, a polícia encontrou duas pessoas, um homem e uma mulher, completamente carbonizadas na sarjeta, assim como dois feridos. Sabe-se que são pessoas em situação de rua”, disse o jornalista junto com os vídeos.

O roubo de cabos de cobre é uma prática comum entre aqueles que lutam para sobreviver nas ruas, mas desta vez, esta tentativa desesperada de conseguir recursos os levou a enfrentar uma tragédia inimaginável.

O Ministério Público iniciou uma investigação para esclarecer os acontecimentos que levaram a essa fatalidade.