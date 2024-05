Jovem é criticada por se recusar a emprestar as joias da mãe para sua irmã

Uma mulher buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma confusão com sua meia-irmã. Segundo ela a jovem, que foi criada como sendo filha de sua mãe, está exigindo ter direitos sobre os itens deixados de herança pela mulher.

Sem se identificar, ela conta que sua meia-irmã, de 23 anos, irá se casar em 2025 e está fazendo os planos desde já. Ela então revela que a jovem é fruto de uma traição por parte de seu pai, mas que foi criada como sendo filha de sua mãe sem saber da verdade.

“Meu pai me incluiu na conversa porque eu deveria ficar animada com a ideia de ter uma irmã, mas eu fui contra quando ele começou a agir como se minha mãe fosse a mãe biológica da sua filha e me mandava ficar quieta sempre que eu dizia o oposto”.

“Quando eu tinha 11 anos perdi minha mãe e fui morar com meu pai, que se casou com outra pessoa um ano depois. Ainda assim, mesmo depois de tudo isso, minha meia-irmã ainda acreditava que era filha da minha mãe e posso garantir que isso fez quaisquer chances de ter um relacionamento com ela acabar. Quando minha mãe morreu ela me criticou por não dar nenhuma das coisas da minha mãe para ela e eu disse que não faria isso porque ela não era filha da minha mãe”.

Ela exigiu as joias de família

Segundo a mulher, toda a herança deixada por sua mãe foi direcionada para ela, e quando seu casamento aconteceu algumas joias e o véu de noiva da mãe foram utilizados por ela como uma forma de honrar sua memória e fazê-la presente na ocasião. Mesmo sem ter sido convidada, a meia-irmã dela soube disso e passou a exigir ter o mesmo direito em seu casamento.

“Ela disse que gostaria de usar algumas coisas da nossa mãe no casamento dela e eu disse que não. Ela me acusou de ser egoísta e mimada e eu disse a ela para achar as próprias coisas. Depois disso fui chamada de tudo quanto é nome e eu falei para ela que meu pai deveria ter dito a verdade a ela, mas ela continuou dizendo que não sabe por que eu não admito que ela também é filha da minha mãe”.

“Depois disso, meu pai me procurou e disse que ela estava extremamente magoada e me pediu para dar algo para ela usar. Em outra ligação, ela disse que eu estou sendo injusta e fazendo o abandono materno doer ainda mais para ela. Eu errei?”.

Para os usuários do Reddit, ela deve buscar meios de provar para a jovem que o que diz, é verdade.

“Diga que você ficará feliz em emprestar algo a ela se ela fizer um teste de DNA que prove que ela também é filha de sua mãe”, comentou uma pessoa.

“Ela nunca pensou em ver que o nome da sua mãe não está na certidão de nascimento dela?”, questionou outra.