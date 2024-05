Influenciadora cobra do namorado por passar a noite em sua casa e gera polêmica nas redes sociais

Uma influenciadora colombiana revelou em um podcast o acordo econômico que tem com seu parceiro, gerando polêmica nas redes sociais. Trata-se de Marystella ‘Malle’ Gómez, uma jovem criadora de conteúdo.

ANÚNCIO

O podcast ‘Los platos sucios’ (Os pratos sujos), apresentado por Ana María Cardona, convidou as influenciadoras Marystella Gómez e Isabela Rivera para falar sobre os relacionamentos sentimentais e o dinheiro.

Malle decidiu revelar algo sobre seu relacionamento e disse que quando seu namorado passa a noite em sua casa, ela cobra a noite porque os serviços utilizados não são ‘gratuitos’ e tudo faz parte de um ‘acordo justo’.

“Ele fica para dormir nos fins de semana e eu cobro minha tarifa. Quero dizer... os serviços aqui são gratuitos? A água não é gratuita. Não me parece errado”, explicou.

A polêmica foi desencadeada nas redes

As mulheres presentes no podcast indicaram que não concordavam com a postura dela. “Se algum dia um cara me cobrar para ficar, pode esquecer de mim”, disse uma delas. “Não acho que meu namorado faria isso comigo”, acrescentou outra.

Malle continuou com sua postura que viu nas redes e que a ajudou a implementar essa prática com seu namorado. "Se um homem não te ajuda a ter uma vida financeira melhor, o que você está fazendo?", acrescentou a influenciadora.

Na verdade, a mulher contou que conseguiu convencer suas amigas a fazerem o mesmo com seus parceiros.

Isto não agradou as redes sociais, e argumentaram que Malle é extremamente "mesquinha" e "ingrata". Além de criticarem o podcast que fez. "Se meu namorado me cobra para dormir na casa dele nos fins de semana, isso é dedutível do aluguel? Fico atenta", foi um dos comentários.

“‘A não ser que ele fique lá metido e o mercado esteja incluído e tudo mais, aí ela está totalmente certa’, foi um dos comentários que apoiou a jovem. Esse debate fez com que se lembrasse da publicação do diretor da Dian, onde aconselhou as mulheres a não pagarem 50/50 em um encontro.”