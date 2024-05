Francesa de 9 anos viraliza na internet ao preferir cidade turística de Goiás a município na França

Lia Brant, uma menina franco-brasileira de 9 anos, conquistou a internet ao declarar em um vídeo que prefere a cidade turística de Pirenópolis, em Goiás, a Avignon, na França.

A publicação feita no perfil de seu pai, Thomas Alexandre, ultrapassou 768 mil visualizações e recebeu comentários de muitos brasileiros apoiando a escolha de Lia. Um internauta brincou: “Nunca o Brasil esteve tão próximo de uma guerra com a França”.

No vídeo, Lia é questionada sobre suas preferências entre as culturas brasileira e francesa.

Quando perguntada se prefere comida brasileira ou francesa, a menina não hesita: escolhe feijoada ao invés de cassoulet, coxinha em vez de quiche lorraine, e brigadeiro no lugar de macarron.

Mas o destaque ficou para a preferência entre as cidades. Ao ser perguntada sobre Avignon e Pirenópolis, Lia respondeu com um sorriso: “Pirenópolis”.

Encantada por Pirenópolis

Em um vídeo enviado ao G1, Lia explica sua paixão pela cidade goiana. “O que eu mais gosto são as gelaterias com sorvetes artesanais, as lojas, as roupas e as bijuterias, além das cachoeiras que eu adoro”, afirmou a menina.

Nascida em Paris, Lia é filha do francês Thomas Alexandre e da mineira Luana Pereira Brant. Ela mora em Goiás desde os seis meses e vive atualmente em Goiânia, onde estuda e ajuda o pai com os vídeos para suas aulas de francês.

Foto: Arquivo pessoal/Thomas Alexandre

A família tem uma casa em Pirenópolis, que Lia visita regularmente desde pequena. “A Lia vai no mínimo uma vez por mês para Piri”, explica Thomas. Além disso, a garotinha também é apaixonada pela Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás.

Uma influenciadora bilíngue

Além de ensinar português ao pai, Lia o ajuda na produção de vídeos para suas aulas de francês, como o que viralizou nas redes sociais.

A jovem também cativou a internet com sua simpatia e seu jeito carismático, conquistando um público crescente e provando que é possível encontrar beleza e encanto em diferentes partes do mundo.

Pirenópolis é uma cidade conhecida por suas belas paisagens naturais, suas cachoeiras e sua arquitetura histórica. O charme da cidade, com suas gelaterias, lojas e roupas, capturou o coração de Lia, mostrando que a hospitalidade brasileira e as belezas naturais podem superar até mesmo algumas das cidades mais encantadoras da Europa.

Fonte: G1