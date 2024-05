Condutora de trem é gravada se maquiando durante o percurso

O Metrô da Cidade do México é um dos meios de transporte mais utilizados em toda a capital do país. Diariamente, milhões de cidadãos pegam esse meio de transporte para chegar às suas escolas ou trabalhos.

Infelizmente, a grande maioria dos usuários relata o constante atraso e a falta de manutenção nos trens que resulta em uma má experiência de viagem no metrô. Alguns funcionários do Sistema de Transporte Coletivo expressam que eles não são os culpados pelos atrasos.

Para contrariar o ponto mencionado anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma operadora decidiu parar de prestar atenção na estrada e começou a se maquiar. Sim, um usuário evidenciou o momento em que a pessoa envolvida estava se maquiando.

“Está se maquiando 💄 enquanto dirige o @MetroCDMX em uma curva. Assim cuidam de nossas vidas”, postou o usuário que popularizou a gravação. Diante disso, o Metro emitiu um comunicado: “Boa tarde. Com relação ao vídeo que circula nas redes sociais onde é possível observar uma condutora de trem se maquiando enquanto realiza seu trabalho, o Metro informa: Através da área de Transporte foi realizada a investigação correspondente e será realizado o procedimento administrativo adequado para sancionar a trabalhadora. Vale ressaltar que a operação dos trens conta com o piloto automático, para garantir as condições de segurança nas corridas das unidades”.

Até agora, a gravação dos eventos tem milhares de reproduções, onde se podem ler comentários como “O que eu digo !!! Eles são parte dos serviços de transporte na CDMX”, “Bem, o metrô não tem volante, e normalmente está no automático”, ou “Quer dizer, está errado, mas eles sempre vão no automático até onde eu sei e não é como um carro que você vai virando”.