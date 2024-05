Com teste de DNA, homem descobre que tem filha e netos após 50 anos

Os testes de DNA caseiros são conhecidos por fornecer detalhes fascinantes sobre a ancestralidade das pessoas. No entanto, algumas vezes, eles acabam revelando segredos familiares que parecem saídos de um filme.

Foi o caso de um homem de 70 anos, que permaneceu solteiro por toda a vida, até que um teste de DNA mudou completamente seu destino. Ele descobriu que tem uma filha, netos e até bisnetos, tudo fruto de um romance do ensino médio, há 50 anos.

O encontro após meio século

A história foi contada por Kathleen Collard, amiga do homem, no fórum online Quora. Segundo Kathleen, a filha do homem, fruto de um relacionamento de sua juventude, foi colocada para adoção sem que ele soubesse da gravidez.

Décadas depois, a filha decidiu fazer um teste de DNA para encontrar parentes biológicos. Coincidentemente, o irmão do homem também fez o mesmo teste, o que levou a filha a encontrar primeiro o tio biológico e, depois, o próprio pai.

Para confirmar a relação, o homem fez seu próprio teste de DNA, comprovando o parentesco.

Desde então, ele manteve contato com a filha, conheceu os netos e descobriu que tinha até bisnetos. “Meu amigo solteiro tornou-se bisavô muito rapidamente e está muito feliz por ter essa nova família em sua vida. Eles são adoráveis”, relatou Kathleen.

Conhecendo a nova família

A notícia de que tinha uma filha e novos parentes foi uma surpresa para o homem, que ficou animado em conhecer sua nova família. “Ele está amando conhecer os interesses e experiências de sua nova família”, afirmou Kathleen.

A história tocou muitos internautas, que compartilharam histórias semelhantes nos comentários do post no Quora. “Encontrei uma meia-irmã, com meio-sobrinhos e sobrinhos-netos, apenas alguns anos atrás”, escreveu um usuário. “Minha avó também encontrou um meio-irmão que nunca tinha conhecido”, revelou outro.

Os testes de DNA têm possibilitado revelações surpreendentes sobre laços familiares que, muitas vezes, ficam ocultos por décadas. Não é incomum encontrar parentes biológicos desconhecidos, o que pode resultar em reencontros emocionantes e trazer alegria para todos os envolvidos.

