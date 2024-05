A culpa o venceu? Ladrão chorou depois de ser preso em seu primeiro roubo

Quatro pessoas foram presas em flagrante em Santa Marta, na Colômbia, após terem assaltado uma frota intermunicipal que cobria a rota até a cidade de Barranquilla. Os homens foram capturados através da ação de uma Patrulha de Vigilância e várias denúncias dos cidadãos.

A Polícia Metropolitana de Santa Marta confirmou a captura e publicou um vídeo em suas redes sociais após a operação. As imagens foram comparadas através da conta X e, entre os capturados, um chamou a atenção da comunidade, pois, no momento da captura, este indivíduo começou a chorar diante de sua prisão.

De acordo com a mídia local, a razão pela qual o homem de 24 anos ficou emotivo foi porque aparentemente este teria sido seu primeiro roubo e acabou no meio de uma operação que resultou em sua captura.

Como foi o assalto?

O grupo dos quatro criminosos embarcou em um ônibus de serviço público na cidade de Santa Marta, onde ameaçaram os passageiros com uma arma de fogo para roubá-los. No entanto, graças ao rápido aviso das vítimas, as autoridades conseguiram localizar os responsáveis em pouco tempo. A prisão foi realizada, quando eles estavam escondidos em uma residência. Durante a operação, o revólver utilizado no assalto foi confiscado e os suspeitos foram levados para a unidade de reação da Promotoria, conforme relatado pelo jornal ‘Nuevo Día’.

“Damos tranquilidade aos visitantes e viajantes da cidade. A Polícia Metropolitana continua trabalhando arduamente para garantir a segurança e convivência cidadã”, comentou um dos policiais.

Numa declaração divulgada nas redes sociais, um representante da Polícia Metropolitana de Santa Marta assegurou que estão comprometidos em garantir a segurança e a convivência cidadã, proporcionando tranquilidade aos visitantes e viajantes na cidade.