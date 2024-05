Vizinhos agrediram o homem que jogou um cachorrinho do 12º andar: o sujeito apareceu na vigília do cão

Na quarta-feira à noite, os vizinhos do prédio do qual um cão foi lançado, especificamente do 12º andar, realizaram uma vigília por “Lalito”. O cão foi jogado por um homem que discutia com sua parceira.

O sujeito que foi detido e formalizado pelo crime, ficou em prisão domiciliar, mas desceu do apartamento para o velório do cachorro e foi agredido pelas pessoas presentes.

A Presidente da ONG local de proteção de animais Patitas Parque Almagro, Ximena Flores, disse à rádio ADN que “a vigília começou por volta das oito e quinze. Estávamos muito tranquilos, com velas, balões pretos e fotos de Lalito. De repente, alguém viu este sujeito a uma quadra daqui. E gritou. Reconheceram-no, era ele. E muitos vizinhos começaram a correr, cada vez se juntavam mais, e conseguiram pegá-lo”.

“Havia muita raiva, muita ira, havia muita vontade de bater nele porque foi violento, não sabemos por que apareceu por aqui. Claramente, violou uma medida cautelar, o que nos parece muito agressivo”, relatou.

Até o local, a polícia teve que chegar para proteger o sujeito, evitando que os vizinhos continuassem agredindo-o.

O cão foi lançado no meio da discussão

A mesma voluntária enfatizou na terça-feira passada que o homem "estava consumindo drogas, foram encontrados muitos papelotes de 'tusi' em seus bolsos e uma faca, que ele tirou e tentou agredir minha voluntária".

“A mesma ‘o trouxe de volta ao apartamento, o sentou no sofá para que ficasse calmo, porque não queria que a polícia o encontrasse, queria evitar a Justiça; aí ele bateu na Romina e o levaram preso”, disse Ximena Flores, acrescentando que “vamos continuar (o caso) até o final para que a Lei Cholito seja cumprida”.

Por outro lado, o mesmo meio citado indicou que os vizinhos farão uma coleta para cremar os restos do cachorro.

Tudo foi registrado também com o choro da mulher, pela morte de seu animal de estimação.