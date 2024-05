Por que a vacina anticovid da AstraZeneca foi retirada em todo o mundo?

Apesar de a pandemia de Covid-19 ter sido superada em todo o mundo, a questão das vacinas que ajudaram a combater a doença voltou a ganhar importância, em particular o caso do medicamento da AstraZeneca, depois da empresa confirmar em documentos judiciais que é responsável por casos de trombose.

Apenas foi divulgado que a própria farmacêutica solicitou à Comissão Europeia a retirada da vacina nos 27 países que integram o bloco, o que foi autorizado. No entanto, foi especificado que essa decisão não está relacionada com os efeitos secundários.

Argumentou que o seu pedido se deveu a uma queda na procura e ao excesso de vacinas disponíveis atualizadas para as variantes mais recentes do vírus SARS-CoV2 que circulam no mundo.

“Uma vez que múltiplas vacinas atualizadas para variantes de Covid-19 foram desenvolvidas, agora há um excedente de vacinas disponíveis. Isso resultou em uma redução na demanda pela Vaxzervria (AstraZeneca), pois não está sendo fabricada nem fornecida”, afirmou a farmacêutica.

Expande-se para o mundo inteiro

No entanto, a retirada da vacina AstraZeneca não foi apenas uma medida tomada na Europa, pois a determinação se espalhou para todo o mundo, de acordo com o meio britânico The Telegraph.

Embora neste caso as razões não tenham sido reveladas, tudo indica que seriam as mesmas que foram justificadas perante a Comissão Europeia pelo excesso de medicamentos e uma drástica queda na demanda, que agora foi agravada pelos casos de trombose relatados em diferentes países.