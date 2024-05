“O que pude fazer foi deixar você ir”: deixou sua cachorra experimentar chocolate antes de morrer

Os animais de estimação tornaram-se cada vez mais importantes para as pessoas. Tanto é assim que até os juízes começaram a considerar que poderiam tornar-se parte das famílias. Um exemplo disso é um vídeo que se tornou viral nas redes sociais nas últimas horas.

Através de sua conta no X (anteriormente Twitter), um homem publicou uma gravação na qual se vê uma cachorrinha na frente de um chocolate. Para acompanhar o vídeo, o homem escreveu: “O que pude fazer foi te deixar ir e te dar o chocolate que muitas vezes procurou provar”.

O vídeo, que dura apenas 27 segundos, logo começou a ser compartilhado maciçamente na rede social, que se encheu de centenas de comentários em apoio ao homem e sua cachorrinha. Até o momento, já alcançou mais de 795.000 visualizações apenas em sua conta de X.

Mais tarde, o homem contou nos comentários o que tinha acontecido com a cadelinha de 12 anos. De acordo com sua explicação, ela estava sofrendo de uma condição de saúde conhecida como herliquia, que a afetou por dois anos. Em seguida, ele apontou que ela começou a sofrer de um câncer que a impedia de andar.

A seguir, ele publicou as últimas fotos com seu animal de estimação. “Como é difícil perder o mais leal que você tem na vida”, disse em outra postagem. “E é onde mais me lembro de amanhecer na beira, desconfortável e com dor nas costas por ter dormido torto por causa dela... Agora eu gostaria”, acrescentou em uma foto que tirou ao lado de seu animal de estimação.

Vale ressaltar que a razão pela qual o homem permitiu que sua cadela experimentasse um chocolate até o momento em que estava prestes a morrer tem a ver com o fato de que, embora seja um alimento saboroso, pode ser prejudicial para os cães. Isso se deve ao fato de que ele contém uma substância conhecida como teobromina, que pode causar intoxicação nos cães, uma vez que seu metabolismo não é projetado para processá-la.