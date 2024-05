Medicamentos adulterados com cimento e ácido bórico

A polícia de Bogotá realizou uma importante operação para desmantelar uma rede dedicada à fabricação, armazenamento e comercialização de medicamentos adulterados e falsificados na capital colombiana. Esta ação conjunta resultou na concretização de 20 medidas cautelares de extinção de domínio e uma prisão pelo crime de corrupção de alimentos.

A operação, realizada em colaboração com a Direção de Extinção do Direito de Domínio, permitiu afetar as finanças de pessoas ligadas à fabricação e venda de medicamentos ilegais. Foi evidenciado que os imóveis e estabelecimentos comerciais eram usados como pontos de venda desses produtos médicos fraudulentos em oito localidades de Bogotá.

As medidas cautelares de embargo, sequestro e suspensão do poder de disposição afetaram diretamente as finanças desses criminosos, que obtinham uma renda mensal aproximada de nove milhões de pesos por meio de suas atividades ilícitas.

Produtos apreendidos:

Durante a operação, uma ampla variedade de produtos farmacêuticos e medicamentos sem registro INVIMA foram apreendidos, bem como materiais utilizados em sua fabricação. Entre os itens confiscados estão:

Ampolas injetáveis

Xaropes

Comprimidos

Cremes

Blister

Granulados vencidos

Amostras médicas e medicamentos de uso institucional

Também foram encontradas embalagens de alimentos e bebidas naturais, recipientes sem número de saco, etiquetas e caixas de produtos.

Descobertas adicionais

Num dos imóveis usados pela rede criminosa, foram encontradas ferramentas e maquinaria usadas na fabricação e embalagem dos medicamentos, bem como matrizes metálicas para a elaboração de comprimidos e um forno artesanal para secar a matéria-prima. Estes bens apreendidos têm um valor estimado de dez bilhões de pesos e os responsáveis enfrentam acusações pelo crime de corrupção de alimentos, que acarreta uma pena de 8 a 16 anos de prisão.

A polícia de Bogotá faz um apelo aos cidadãos para que evitem comprar medicamentos e material médico em locais não autorizados, pois representam um risco para a saúde e a vida.