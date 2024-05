Idosa comemora 90 anos realizando sonho de pilotar um avião

Quem poderia imaginar que aos 90 anos eu estaria pilotando um avião?”. Assim, Muriel Cremin, uma residente de Bedford, comemorou seu 90º aniversário realizando o sonho de uma vida: pilotar um avião.

Cercada por sua família e incentivada por amigos, Muriel embarcou numa emocionante jornada a partir do Aeródromo de Duxford, sobrevoando Cambridge acompanhada por um piloto para guiá-la.

A aventura foi organizada por seus familiares e apoiada pela equipe da Home Instead Bedford, tornando o aniversário de Muriel uma celebração única e especial. Para Muriel, a busca por aventuras nunca foi algo novo.

Ela já explorou as profundezas da Grande Barreira de Corais, fez parapente e desceu de tirolesa na Austrália, sempre abraçando as emoções que a vida tem a oferecer. Agora, com orgulho, ela pode adicionar mais essa façanha à sua lista: pilotou um avião aos 90 anos.

Uma vida repleta de aventuras e amor

Muriel cresceu em Luton, onde conheceu seu amado marido, Gerry. Após anos de felicidade juntos, o casal mudou-se para uma fazenda em Thorn, onde ela passava seus dias ajudando nos trabalhos rurais.

Após a perda de Gerry, a vovó se mudou para Bedford e encontrou apoio inabalável na equipe compassiva da Home Instead Bedford.

Ela atribui sua longevidade a boas amizades, aventura e muitas risadas. Muriel tem seis filhos e “netos demais para contar”.

“Pilotar um avião foi uma experiência incrível e sou muito grata por minha família maravilhosa ter tornado meu sonho realidade! Quem poderia imaginar que aos 90 anos eu estaria pilotando um avião?”, disse ela.

Um exemplo de vida

Moona Karim, proprietária da Home Instead Bedford, comentou sobre essa incrível conquista de Muriel: “Ela é uma senhora adorável, cheia de personalidade e muito grata por sua longa e feliz vida. É uma honra apoiá-la, e nossa equipe de profissionais de cuidados a adora. Ela está sempre trazendo sorrisos aos rostos de todos e iluminando o dia das pessoas.”

“Idade é certamente algo a ser celebrado, e que maneira melhor de fazer isso do que pilotando um avião e levando um aniversário a novas alturas?”

Como uma empresa comprometida em apoiar o bem-estar dos idosos, a Home Instead Bedford ficou encantada em apoiar Muriel nesta celebração de aniversário nas alturas.

Fonte: Bedford Today