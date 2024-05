Garoto de 13 anos assume volante e evita tragédia em ônibus escolar

Acie Hollan III, um garoto de 13 anos do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, tornou-se um verdadeiro herói local ao assumir o controle de um ônibus escolar desgovernado, salvando a vida de 14 alunos e da motorista que havia desmaiado enquanto dirigia.

ANÚNCIO

Com uma presença de espírito extraordinária, o menino conseguiu evitar uma tragédia que poderia ter impactado sua comunidade escolar.

Uma situação crítica que exigiu uma ação rápida

Tudo parecia normal na volta da escola Glen Hills Middle School até que o inesperado aconteceu. A motorista do ônibus desmaiou, e o veículo começou a entrar na contramão com o acelerador pressionado acidentalmente.

Acie notou a situação e levantou-se imediatamente de seu assento. Ele percebeu que a motorista estava inconsciente e não respondia aos seus gritos.

Sem hesitar, o garoto pegou o volante e endireitou o ônibus, retirando o pé da motorista do acelerador e freando bruscamente para parar o veículo.

“Verifiquei se a motorista estava bem e gritei, mas ela não respondeu. Então, peguei o volante e endireitei o ônibus, depois tirei o pé dela do acelerador”, contou Acie.

Após garantir a segurança de todos a bordo, o garoto pediu que os alunos ligassem para seus pais e buscassem ajuda.

Ele desceu correndo do ônibus e foi buscar sua avó, que é enfermeira, para prestar assistência imediata. Sua rápida ação e capacidade de manter a calma sob pressão salvaram a vida de todos no ônibus.

“Todo mundo estava bem, mas as crianças ficaram paralisadas olhando para mim. Tudo aconteceu muito rápido”, lembrou Acie.

Reconhecimento e orgulho familiar

No dia seguinte, várias escolas da região homenagearam a coragem de Acie. Anna Young, diretora da Glen Hills Middle School, destacou a bravura do garoto: “Não me passou despercebido que isso poderia ter sido uma tragédia grave para nossa comunidade escolar”.

Para o pai, Acie Hollan Jr, a curiosidade do filho por automóveis pode ter feito toda a diferença na hora de agir. “Estou muito orgulhoso de que ele assumiu o comando”, afirmou.

A motorista do ônibus retomou a consciência aos poucos, e uma equipe médica chegou rapidamente para ajudá-la. “Não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, mas no dia seguinte ela estava sob cuidados médicos.

As crianças disseram que foi uma experiência assustadora, mas Acie cuidou de tudo”, comentou Anna Young.

Fonte: The Washington Post