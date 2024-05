Conheça a primeira companhia aérea que permite viajar com cães na cabine

Uma nova companhia aérea inovadora está trazendo uma solução para viagens de avião com cães.

A BARK Air, nos Estados Unidos, vai permitir que cães e seus tutores voem juntos na cabine do avião, evitando situações tristes como a morte do cachorro Joca, que chocou o Brasil.

A empresa, que iniciará suas operações no dia 23 de maio, já está atraindo grande atenção.

Nela, os pets são tratados como os principais clientes, enquanto as necessidades dos tutores ficam em segundo plano, proporcionando uma viagem confortável e conveniente para ambos.

Uma experiência de viagem personalizada para os pets

A BARK Air é pioneira nesse serviço, tornando-se a primeira companhia aérea do mundo focada exclusivamente nos cães.

A ideia veio da BARK Boxes, uma empresa que vende caixas de brinquedos e guloseimas para pets. A novidade já conquistou milhares de elogios online.

Para tornar essa experiência possível, a companhia fez uma parceria com uma empresa de fretamento de jatos. Durante o voo, os cães são tratados como reis, recebendo guloseimas, bebidas, músicas relaxantes e até amigos peludos.

Além disso, oferece uma experiência de voo personalizada para cada cãozinho. Um concierge coleta todas as informações sobre o animal e cria um plano de voo adequado.

Os cães podem socializar com outros pets durante a viagem, tornando o momento mais divertido. Os tutores, por sua vez, têm a tranquilidade de saber que seus companheiros peludos estão sendo bem cuidados.

Check-in diferenciado e cuidados especiais

O check-in para os tutores com seus cães é simplificado, requerendo apenas uma antecedência de 45 a 60 minutos antes do voo. Durante esse processo, os cães recebem feromônios calmantes, músicas e cores que adoram.

Na maioria das companhias aéreas, os pets são confinados em mochilas na cabine ou transportados no porão como carga, o que pode ser muito estressante para eles.

A BARK Air oferece uma solução mais humana e divertida, proporcionando um ambiente seguro e confortável para os animais.

A tragédia envolvendo o cachorro Joca, um Golden Retriever transportado erroneamente pela Gol, mostrou a necessidade de melhores condições de viagem para os pets.

Joca, de grande porte, não resistiu ao estresse das várias trocas de aeronave durante o voo, levando à sua morte.

Após o incidente, o governo brasileiro prometeu rever as regras de transporte de animais no país. A iniciativa da BARK Air surge como uma resposta a essa demanda, proporcionando uma opção segura para viagens com os cães.

Preço salgado, mas experiência exclusiva

Os serviços da BARK Air não são baratos, com passagens custando cerca de US$ 6 mil (aproximadamente R$ 30 mil) para tutor e pet. Inicialmente, as rotas ficam restritas à área metropolitana de Nova Iorque.

Ainda assim, a experiência vale cada centavo para quem deseja viajar com segurança e conforto ao lado de seus amigos peludos.