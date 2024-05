Artista holandesa que encanta o mundo pintando 10 quadros ao mesmo tempo

A artista holandesa Rajacenna van Dam tornou-se uma sensação viral ao pintar 10 quadros simultaneamente.

Com dois pincéis entre os dedos dos pés, dois nas mãos e uma expressão de concentração intensa no rosto, Rajacenna dá vida a um astronauta, um autorretrato, um panda usando óculos e outras sete imagens.

Ela organiza suas 10 telas sobre uma mesa e em dois cavaletes, de cabeça para baixo no chão. O que começou como um simples desafio para aliviar o tédio rapidamente transformou-se em uma profissão que a tornou famosa na internet.

Cada pincelada é planejada previamente em sua mente antes de ela começar a trabalhar com as mãos e os pés.

“Eu trabalho um pouco em uma tela, depois passo para outra, então estou sempre dividindo minha atenção entre elas”, explica Rajacenna, que é canhota.

“Há cinco anos, comecei a pintar com ambas as mãos como um desafio e para ser mais rápida. Descobri que sou ambidestra.”

O dom da multitarefa e a descoberta de novas habilidades

Quando um jornalista brincou perguntando se ela também poderia usar os pés para pintar, Rajacenna aceitou o desafio. Ela começou a tentar, inicialmente utilizando fita adesiva para segurar os pincéis entre os dedos dos pés.

Mais tarde, ela usou plastilina para manter os pincéis firmemente no lugar.

Esse experimento se mostrou bem-sucedido, e ela postou um vídeo online, rapidamente se tornando viral.

As encomendas começaram a chegar e, hoje, a artista pode distinguir facilmente entre os quadros pintados com os pés e aqueles feitos com as mãos.

“Eu realmente consigo ver uma diferença. É um pouco menos preciso”, comenta, enquanto exibe suas habilidades em um museu em Vlaardingen, sua cidade natal nos Países Baixos.

O estilo zen e a influência nas redes sociais

Rajacenna sempre gostou de desenhar, mas perdeu o interesse na adolescência. Sua paixão foi reacesa por um artista de rua italiano.

Hoje, seus vídeos nas redes sociais atraem milhões de visualizações, especialmente quando ela pinta 10 telas simultaneamente.

“Eu me entedio muito rapidamente, então gosto de me desafiar. Fazer tudo isso ao mesmo tempo, me dá uma sensação de meditação, o que me acalma muito”, explica.

Até onde sabe, ela é a única pessoa capaz de realizar tal façanha. No entanto, ela espera que outras pessoas se sintam inspiradas a experimentar novas coisas e a se desafiarem mais.

As pinturas de Rajacenna são vendidas por valores entre 6.000 e 12.000 euros. Seu pai, Jaco van Dam, orgulha-se do talento da filha: “É muito especial para nós como pais. Ela também nos surpreende, e não sei como ela consegue fazer isso.”

Um estudo feito pelo neurologista turco-alemão Onur Gunturkun revelou que os lados esquerdo e direito do cérebro da artista estão três vezes mais conectados do que a média.

Gunturkun comenta: “Ela é capaz de fazer coisas que a neurociência considera impossíveis.”

Rajacenna ganhou admiradores famosos, incluindo o popstar Justin Bieber, que descreveu seu trabalho como “incrível” quando ela lhe apresentou um retrato.

