Menino de 9 anos dá seu único dólar a um homem confundido com um sem-teto e na verdade era um milionário

Um menino de 9 anos se tornou o inesperado protagonista de uma história que deu a volta ao mundo, devido à sua generosidade. Isso aconteceu depois que ele decidiu presentear seu único dólar a um homem na rua, sem imaginar tudo o que aconteceria.

Empresário revela a incrível história que viveu graças a uma criança

Matt Busbice é um empresário que é proprietário da loja de artigos esportivos BuckFeather em Baton Rouge, nos Estados Unidos.

Há um mês atrás, o homem de 42 anos estava dormindo cedo em sua casa localizada em um condomínio, quando o alarme de incêndio começou a tocar. Diante disso, ele pulou da cama e desceu correndo as escadas, quando saiu do local percebeu que não havia fogo.

No entanto, como era cedo e já estava de pé, não se importou de estar completamente desalinhado e mal vestido, e decidiu ir comprar um café numa cafetaria.

Mas quando estava prestes a entrar no local, lembrou-se de que não havia feito a oração que sempre faz de manhã, então se aproximou de um canto do lugar para orar, o que foi capturado pelas câmeras de segurança do recinto.

“”E comecei a abrir lentamente os olhos e havia um menino se aproximando de mim, da minha altura”, afirmou Busbice à CBS News, contando que foi quando conheceu Kelvin Ellis Jr.

A criança vinha com o punho cerrado, então ele pensou que talvez fosse repreendê-lo por algo, mas o que aconteceu em seguida o surpreendeu.

O gesto de uma criança de 9 anos que se tornou viral

O pequeno se aproximou, abriu a mão e mostrou que tinha um dólar. "E daí?", o homem apontou sem entender o que estava acontecendo.

“‘Se você não tem casa, aqui tem um dólar’”, disse a criança entregando-lhe a nota. “Sempre quis ajudar alguém sem casa e finalmente tive a oportunidade”, insistiu.

Diante disso, eles começaram a conversar e o menino disse que havia recebido aquele dólar como recompensa por suas boas notas e que era o único dinheiro que tinha. Busbice ficou surpreso e depois percebeu que o pai da criança estava ali vendo tudo o que acontecia.

Ao perceber isso, convidou a criança para comprar algo na cafeteria e começou a conversar com seu pai. Em seguida, indicou que manteria contato.

Dias depois, o homem fez um presente incrível para Kelvin: levou-o à sua loja e disse-lhe para escolher tudo o que quisesse durante 40 segundos e que ele lhe ia oferecer. Assim, a criança escolheu algumas coisas, incluindo uma bicicleta.

Finalmente, a criança declarou que foi ótimo receber esse presente, mas que isso não era o mais importante para ele. “Sinto alegria, porque ajudei alguém”, afirmou Ellis.

Enquanto o empresário afirmou que nunca se sentiu tão rico na vida quanto naquele dia em que a criança lhe deu um dólar. “Há muito tempo que não tinha tanta fé na humanidade”, concluiu.