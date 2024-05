Jovem viraliza ao mostrar o outro lado trabalhando em pet shop: “cara do cão”

Uma jovem viralizou nas redes sociais, recentemente, ao mostrar o outro lado trabalhando em pet shop.

Como detalhado pelo site Metropoles, Ester Carvalho revelou a rotina no vídeo que se tornou viral no TikTok.

Normalmente, Ester já costuma divertir seus seguidores com vídeos feitos no pet shop, um lugar no qual ela ama trabalhar.

Em um post feito na semana passada, ela brincou com o fato de nem todos os cachorros serem fofos.

No registro, é possível ver vários doguinhos latindo ou tentando mordê-la.

“Acha que é só cachorrinhos fofos?”, brincou ela.

O vídeo já conta com quase 3 milhões de reproduções no perfil.

A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Trabalhei em um pet shop durante 1 ano. E digo, não trabalharia novamente nem por 10 mil reais por mês.Tem que amar muito”, disse uma pessoa.

Escreveu outra: “O mínimo que acontece é isso, ainda tem quem acha caro os valores dos banhos”.

Disse uma terceira pessoa: “Eu já sofri muito em banho e tosa kkkkkkkkkkk não sinto nenhuma falta”. Confira o vídeo:

