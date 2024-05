Festa dos sonhos: Associação realiza baile de debutante para meninas com câncer

Em uma noite mágica em Fortaleza, Ceará, trinta jovens que enfrentam o desafio do câncer foram homenageadas com um baile de debutantes. O evento foi uma realização da Associação Peter Pan, proporcionando às meninas uma experiência de conto de fadas, completa com um emocionante show da cantora Mari Fernandez.

O baile representou mais do que uma festa; foi um símbolo de resiliência e esperança. Helena Gabriele, uma das debutantes, expressou o quanto esse momento significava para ela, considerando especialmente os desafios impostos pela doença.

Foto: Samuel Setubal

“Nunca imaginei que viveria algo assim”, disse ela emocionada. A jovem e sua família enfrentaram muitas adversidades, incluindo a necessidade de sua mãe, Naiara Maria, de deixar o emprego para cuidar dela. Naiara expressou profunda gratidão por testemunhar a alegria de sua filha em um evento tão especial.

Uma noite de esperança e encanto

O destaque da noite foi a valsa das debutantes. As jovens dançaram acompanhadas por alunos do Colégio Militar de Fortaleza, um momento que, sem dúvida, ficará marcado em suas memórias.

A plateia estava visivelmente emocionada, compartilhando lágrimas de alegria ao ver o entusiasmo e a felicidade das garotas.

Foto: reprodução Instagram

O evento não só proporcionou alegria e uma pausa nas dificuldades diárias dessas jovens, mas também reforçou a importância da solidariedade e do apoio comunitário.

Sandra Salgado, gerente de Atividades Sociais da Associação Peter Pan, destacou que momentos como esse são vitais para rejuvenescer o espírito e a esperança de meninas que passam por longos e dolorosos tratamentos.

A realização do baile foi possível graças ao esforço conjunto de muitos voluntários e à dedicação de Eurídice Cavalcante, fundadora da Livin Eventos e idealizadora da festa. “É incrível ver como tantas pessoas se mobilizam para apoiar uma causa tão nobre”, comentou Euridice, refletindo sobre o impacto positivo do evento na vida das participantes.

