Um homem chegou em casa tão bêbado que a mulher tomou uma decisão radical

Um homem chegou em casa e sua esposa não o deixou entrar. Mas não foi só por isso que se tornou viral, mas sim pelo estado em que ele estava. O sujeito estava extremamente bêbado e acabou adormecendo tranquilamente do lado de fora da porta.

Por mais que ele batesse à porta, a mulher se recusou a deixá-lo entrar, mas quem o recebeu foi o cachorro da família, que começou a lambê-lo ao reconhecê-lo e tentava fazê-lo reagir.

E como é que tudo isso foi registrado? Bem, porque a irmã da dona da casa estava justamente indo para sua casa, quando encontrou o cunhado caído no chão.

A jovem contou que, a princípio, não reconheceu seu cunhado e pensou que se tratava de um desconhecido. "Você encontra um estranho do lado de fora de sua casa, mas é seu cunhado, só que sua irmã NÃO QUIS ABRIR para ele porque ele estava bêbado", escreveu a mulher na conta do Tiktok.

As reações das redes

“Claro que as reações no TikTok não se fizeram esperar. Eu o banho, coloco seu pijama e o levo para dormir. Mesmo que esteja chateada, não posso deixá-lo assim”; “meu marido sempre traz um amigo quando chega, porque em sua casa não o deixam entrar, e na minha também, mas ele não dorme mais sozinho”; “se ele quiser dormir na sala, tudo bem, mas na rua não! Há tantos perigos nas ruas. Não quero me arrepender depois”; “Nós deixávamos meu pai do lado de fora de casa, porque se ele entrasse, sempre haveria briga e minha mãe sempre saía machucada”; “Desde que entre em casa, já basta. Se ele dormir no sofá, na cadeira, no banheiro, onde quer que seja, mas já está dentro de casa”; são algumas das reflexões deixadas no registro.