Registro perturbador: gravam menor de idade caminhando nu pela sacada de um prédio

Foi exibido um vídeo perturbador no programa matinal do Chilevisión, “Contigo en la mañana”, que mostra um menor de idade caminhando nu pela sacada de um prédio a partir do 17º andar na comuna de Santiago Centro, especificamente perto da rua Amunátegui com Huérfanos.

Este evento foi registrado por um vizinho de um apartamento que estava na frente, e pode-se ver como um pequeno, que por razões de proteção foi censurado, caminhava pela beira da sacada enquanto se deslocava para sua mão direita.

O homem que estava gravando menciona "é a segunda vez que isso acontece". Acredito que seja em Amunategui", uma segunda voz diz "temos que ligar para a polícia" e quem estava gravando pede para que ele faça isso. "Oh, droga, cara idiota. Ele ficou do lado de fora", exclamou o sujeito.

No registro, ouve-se um dos homens ligando para a polícia para alertar sobre a situação, e vê-se o menor de idade abrindo uma das janelas do prédio. O vídeo termina com um adulto abrindo uma das janelas e outro pegando a criança nos braços de outra janela.