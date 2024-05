Pugilista defende uma mulher e espanca o agressor em um cinema

Provocar brigas nunca é bom, mas o resultado pode ser pior se você se envolver com um boxeador profissional sem saber, como aconteceu em um cinema em León, na Espanha. Durante uma exibição do filme infantil Garfield, um sujeito levou uma surra do boxeador profissional Antonio Barrul, devido ao seu comportamento dentro da sala.

ANÚNCIO

De acordo com relatos da imprensa e de pessoas que estavam presentes, o homem estava discutindo com sua suposta parceira, chegando ao ponto de agarrá-la pelo pescoço.

Diante disso, Barrul tentou acalmar o agressor, mas outras pessoas intervieram para evitar que a situação escalasse; no entanto, o sujeito começou a insultar o boxeador, que acabou enfrentando-o e o espancando, mostrando sua superioridade na luta, até que finalmente foram separados.

🍿 Un hombre estaba gritando a su mujer durante la proyección de Garfield en un cine de León



🥊 En ese momento el boxeador Antonio Barrul se acerca y termina por reducirle en plena película



pic.twitter.com/6kd0pWfLAj — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) May 5, 2024

Antonio Barrul estreou profissionalmente no ano passado e até o momento seu recorde na categoria supergalo é de cinco vitórias em cinco lutas, com dois nocautes.

Sua carreira está em perigo?

A carreira de Antonio Barrul pode estar em risco devido ao incidente no cinema e sua licença para boxear pode estar em risco se o agressor decidir denunciá-lo.

Um boxeador profissional não pode bater em um “civil”, pois pode ser considerado uma arma branca e é um agravante em caso de julgamento.