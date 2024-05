Professora do ensino fundamental é presa por beijar seu aluno da quinta série

Uma professora do ensino fundamental, de 24 anos, foi presa por manter um relacionamento com um de seus alunos do quinto ano. O abuso infantil foi descoberto quando os pais do menor viram no telefone dele as mensagens trocadas com sua professora, nas quais falavam sobre os beijos e carícias que trocavam.

De acordo com o New York Post, a mulher foi identificada como Madison Bergmann, de 24 anos, que lecionava na escola primária River Crest, localizada em Wisconsin, desde 2022.

A vítima é um menino de 11 anos. Sua mãe desconfiou do que estava acontecendo com sua professora quando o ouviu falando ao telefone com ela. Depois disso, seus pais verificaram o telefone dele e descobriram as mensagens trocadas com a professora, que estava a três meses de se casar com um homem com quem ela se mostrava nas redes sociais.

Os pais imprimiram as conversas e foram à escola denunciar a professora pervertida. Nas mensagens, ela dizia ao menino que gostava que ele a "beijasse" e a tocasse, além dos encontros que tinham dentro da sala durante o almoço e após a escola.

Ação policial contra a professora

A denúncia também foi feita às autoridades, então a polícia procedeu com a prisão da mulher, que foi encontrada com uma carta no seu bolso com o nome da vítima.

"Uma das minhas primas está no quinto ano e não consigo imaginar um homem falando com ela como falamos. Eu sei que temos um relacionamento especial e te amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo, mas eu tenho que ser o adulto aqui e parar", dizia em uma das cartas da mulher.

Não se sabe há quanto tempo foi o relacionamento ou se a professora estava com outras crianças da escola.

Os familiares da criança tinham tanta confiança na professora que a levaram para umas férias em família.

Depois de ser detida, a professora foi demitida da instituição e proibida de entrar em contato com seus alunos, os pais deles ou os funcionários da escola.

“Saber que um membro da equipe da escola teve um suposto comportamento inadequado que viola a confiança é profundamente preocupante para todos nós”, declarou o Distrito Escolar de Hudson em um comunicado.

Bergmann foi acusada de agressão sexual infantil de primeiro grau, mas foi libertada sob fiança de US$ 25 mil.