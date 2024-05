Padre muda vida de cachorro abandonado e o transforma em coroinha da igreja

Após resgatar um cachorro de rua, o padre Luiz Paulo Soares integrou o animal ao cotidiano de sua paróquia em Barretos, São Paulo, transformando-o num verdadeiro assistente nas missas. O cão, um Foxhound-americano chamado Jhonny, rapidamente se tornou uma figura carismática entre os paroquianos da Igreja de Santa Ana e São Joaquim.

Nova vida com uma missão espiritual

Jhonny, adotado pelo padre há cerca de três anos, não só encontrou um lar mas também uma comunidade que o acolhe com carinho. Frequentemente visto na igreja, o dog se destaca não apenas por sua presença, mas também pelo traje especial que veste, uma roupa de coroinha, feita sob medida.

“Ele participa de quase todas as missas. Pode acontecer de ele chegar um pouco tarde ou sair um pouco cedo, mas ele está sempre presente”, compartilha o padre Luiz Paulo. No período natalino, Jhonny inclusive assumiu um papel especial na encenação do nascimento de Jesus, ficando no lugar do menino Jesus no presépio!

O envolvimento do padre com o resgate de animais é bem conhecido na região, sendo Jhonny um entre os quinze cães que o sacerdote já acolheu. A história começou quando o cão, magro e negligenciado, começou a frequentar as proximidades de uma capela local.

Foto: Paróquia Santa Ana e São Joaquim

“Eu estava dando ração a ele e deixei a porta do carro aberta, ele pulou para dentro e desde então estamos juntos”, relembra o padre, que viu no cão uma oportunidade de combinar seu amor pelos animais com seu serviço pastoral.

Apesar de idoso e com problemas de saúde inicialmente, como doença do carrapato e problemas cardíacos, Jhonny se recuperou com o cuidado e o amor que recebeu.

Hoje, o dog é uma verdadeira atração durante as missas. Ele tem o hábito de acompanhar as cerimônias e fica muito próximo das áreas comuns da igreja durante o dia. Quando o sino anuncia o início da missa, ele corre para não perder nenhum momento.

A presença do cão na igreja tem um impacto notável nos fiéis. Maria de Lourdes, que frequenta a paróquia há 24 anos, expressa a alegria que sente em compartilhar o espaço com ele. “É como um coroinha para nós, sempre participativo no altar e fazendo companhia a todos, incluindo as crianças”, diz ela.

Fonte: G1