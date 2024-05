Hoteleira recebe uma gorjeta generosa e inesperada graças ao seu gato

Quando pensamos que já tínhamos visto de tudo sobre os gatos, surge uma nova história que prova o contrário. Desta vez, uma anedota viralizou que nada tem a ver com uma acrobacia ambiciosa ou esconderijo engenhoso, mas sim com dinheiro.

Através do TikTok, a proprietária de um hotel em Buenos Aires chamou a atenção ao contar a incrível história de sua mascote com uma hóspede americana. “’Em 30 anos como hoteleira, nunca aconteceu algo semelhante’, é o título do vídeo viral.

O gato anfitrião TikTok

Segundo a hoteleira, ao partir, a turista deixou uma gorjeta de 100 dólares. E não exatamente pela sua atenção, mas sim pela do seu encantador gato Gucci, que acompanhou a visitante durante toda a sua estadia. "POV: Sua mãe tem um hotel e os hóspedes deixaram 100 USD de gorjeta para o gato da casa", escreveu sua filha Nerjis Dhadamus, que não hesitou em compartilhar a engraçada e ao mesmo tempo adorável história.

"Temos um gato preto e branco que dorme com todos os hóspedes e tínhamos uma americana. O Gucci costumava dormir todas as noites com ela e recentemente veio buscar sua mala e me disse: 'com isso, compre doces para tratar bem o meu Gucci'", disse a proprietária de origem belga, em meio ao espanto.

As reações não se fizeram esperar, especialmente daqueles que parabenizaram a Gucci por adicionar um toque diferenciador ao hotel. “Gucci levando adiante o negócio familiar”, “Um ponto para Gucci”, “Gucci contribuindo para a economia”, “Gucci sabe trabalhar, tem seu charme hehe”, “A empresa não tem preço, mas a hóspede quis reconhecer mesmo assim”, “Gucci deve ser o administrador do hotel”, “Que lindo Gucci, o melhor anfitrião sem dúvida”.