Cientistas revelam por que a cerveja tem um sabor melhor quando está gelada

Cerveja pode mudar seu sabor de acordo com a temperatura

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Matter, a cerveja tem um sabor melhor quando é servida muito gelada.

Pesquisadores da Academia de Ciências da China descobriram que as bebidas alcoólicas têm um sabor mais ou menos ‘etanol’ a diferentes temperaturas. A equipe descobriu que a temperatura do líquido altera a forma como a água e o etanol (ou álcool) se organizam, criando grupos em forma de cadeia ou pirâmide a nível molecular, o que por sua vez afeta o sabor da bebida.

Concentrações de álcool

Em concentrações baixas, o álcool forma estruturas mais piramidais ao redor das moléculas de água. Em concentrações mais altas, o álcool começa a se organizar em cadeia.

Especificamente, houve um aumento significativo nas estruturas em forma de cadeia em bebidas com entre 5% e 11% de álcool quando servidas a 5°C, como a cerveja.

Normalmente, as cervejas light têm entre 4% e 5% de álcool, enquanto as cervejas normais têm entre 5% e 6%. Enquanto isso, as cervejas artesanais podem variar, geralmente contendo entre 6% e 10%.

"A baixas temperaturas, os grupos tetraédricos (em forma de pirâmide) se convertem em baixa concentração", disse em comunicado o autor principal e cientista de materiais Lei Jiang.

"Por isso bebemos cerveja gelada." A conveniência de tomar uma caixa de cerveja gelada não é a única convenção sobre álcool que os pesquisadores questionaram.

Mantras

Os cientistas também testaram mantras antigos cantados por irmãos da fraternidade por décadas: “Licor antes da cerveja, você está seguro” e “Licor antes da cerveja, não tema”.

Infelizmente, para aqueles que querem tomar um drink e depois beber uma cerveja, a ordem em que se consomem as diferentes bebidas alcoólicas não previne a ressaca; na verdade, a maioria dos chamados remédios não o faz.

“Um único gole de álcool é suficiente para causar ressaca em algumas pessoas, enquanto outras podem beber muito e escapar completamente da ressaca”, disse Sandra Arévalo, porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética não afiliada ao estudo.

E a ressaca?

Em geral, os especialistas em embriaguez concordam que a intensidade da ressaca é determinada mais pelo volume de álcool que se bebe e pela velocidade com que é consumido.

Não importa o quão bem você saiba uma cerveja gelada, o álcool pode causar desidratação, falta de sono, dores de cabeça, palpitações, problemas estomacais, náuseas e vômitos, bem como inflamação do fígado, pâncreas, cérebro, trato gastrointestinal e outros órgãos. O corpo luta para eliminar as toxinas e recuperar os nutrientes.