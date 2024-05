Cada vez inovam mais: ladrão foi gravado roubando com um braço mecânico em uma drogaria na Colômbia

Embora, de acordo com a Secretaria de Segurança da cidade colombiana, os números de roubo tenham diminuído consideravelmente em Bogotá, diariamente surgem várias imagens e vídeos de ladrões agindo em diferentes setores da capital.

O curioso é que os criminosos estão cada vez mais inovadores. Um exemplo disso foi uma cena insólita que ocorreu em uma farmácia em Bogotá, que foi gravada em um vídeo capturado por uma câmera de segurança da loja.

Nas imagens, pode-se ver como um homem e uma mulher estão juntos em frente a uma vitrine de uma loja. Chama a atenção que o homem tem um objeto alongado nas mãos (aparentemente um braço mecânico) e, ao perceber uma oportunidade, ele o estende sobre a vitrine e pega um celular que estava dentro da loja. Na gravação, fica evidente como sua acompanhante fica ao lado dele para esconder que estão cometendo o roubo.

Quando têm o celular em mãos, simplesmente saem da loja e a pessoa que estava atendendo não percebe o que aconteceu.

O vídeo já tem milhares de visualizações em plataformas de redes sociais como o TikTok. De acordo com o registro da câmera de segurança do estabelecimento, esses eventos ocorreram na última quinta-feira, 2 de maio, por volta das 16h30. Com a divulgação das imagens, a comunidade espera que o ‘mão longa’ seja capturado.